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زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

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زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت
AP
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أفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها رصدت زلزالا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرق الكويت.

وذكرت الشبكة في بيان، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 03:18 صباحا بالتوقيت المحلي للكويت، وعلى عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق البلاد.

المصدر: معهد الكويت للأبحاث العلمية

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