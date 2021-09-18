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الجزائر: نفوق الأسماك في سد بوكردان يعود إلى نقص الأكسجين في الماء

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الجزائر: نفوق الأسماك في سد بوكردان يعود إلى نقص الأكسجين في الماء
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قالت الجزائر إن "سبب نفوق الأسماك في سد بوكردان في تيبازة يعود إلى نقص الأكسجين في الماء".

وأوضح مدير سد بوكردان محمود بوينون، أن "سبب نفوق أكثر من 6000 سمكة من نوع "الشبوط الفطري" يعود إلى نقص الأكسجين في الماء"، موضحاً أن "الحرارة القياسية التي عرفتها المنطقة، هي التي أدت إلى انخفاض الأكسجين".  

وأشار بوينون إلى أنه "لم يشهد جفافاً للسد كالحاصل حالياً منذ سنة 1996"، مبيناً أن "نفوق الأسماك كان منتظرا بعد استغلال السد في مياه الشرب".  

 

المصدر: "النهار"

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