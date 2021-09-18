الحوثيون يعدمون 9 متهمين بالمساعدة في قتل رئيسهم الصماد

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تنفيذها حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا في قضية مقتل رئيس المجلس السياسي للجماعة، صالح علي الصماد قبل ثلاث سنوات.

وأكد "مركز الإعلام الثوري" التابع للحوثيين اليوم السبت تنفيذ الحكم بحق المدانين التسعة هؤلاء في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر قضائي وصفه لهؤلاء المدانين بأنهم "من أعضاء خلية" تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، ومتورطون في مقتل الصماد ومرافقيه بغارة للتحالف على مدينة الحديدة بغرب اليمن في 19 أبريل 2018.

المصدر: "مركز الإعلام الثوري" + "سبأ"