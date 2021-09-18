الإمارات.. أبو ظبي توقف العمل بإجراءات متعلقة بفيروس كورونا

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إلغاء متطلبات فحوصات كورونا للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظا على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

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ويأتي ذلك بعد الإعلان عن انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

كما أعلنت اللجنة أنها اتخذت قرارا بوقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدّث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، وتعتمد إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. #سلامة_المجتمع_مسؤولية_الجميعpic.twitter.com/ZUmSraLp5L — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 18, 2021

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية #سلامة_المجتمع_مسؤولية_الجميعpic.twitter.com/dCQjQVldCc — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 18, 2021

المصدر: RT