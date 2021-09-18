وزارة النفط السورية: اعتداء إرهابي على "خط الغاز العربي" يتسبب بانقطاع تام في الكهرباء لساعات

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية تعرض خط الغاز العربي لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد، أدى لتوقف إمداد للغاز للمنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان الوزراة:" خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة، أمس عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.. وأدى ذلك إلى توقف امداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.

وشهدت مدينة دمشق وعدد من المحافظات الأخرى، مساء أمس الجمعة، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، خارج أوقات التقنين المعتادة.

وجاء ذلك بعد خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي لها، حسبما أوضح وزير الكهرباء، غسان الزامل، في اتصال له مع التلفزيون السوري.

وعادت الكهرباء بشكل تدريجي إلى دمشق وباقي المناطق، بعد أن تم الاستعاضة عن محطة دير علي، بمحطتي جندر والناصرية الغازية، لحين إصلاح أضرار الاعتداء، الذي استغرق ساعة من الزمن، وفقا لوزارة الكهرباء.

المصدر: الوطن، RT