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مصر تسجل 588 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 588 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا
AFP Nariman El-Mofty
القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا.
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية، مع رصد 14 وفاة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 588، مقارنة مع 569 الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 295639.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 13 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 16935 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 657 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 249082 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: RT

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