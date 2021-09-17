ليبيا.. لواء تابع لمنطقة طرابلس العسكرية يعلن تحرير 8 مصريين (فيديو)

أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في ليبيا تحرير 8 مصريين مختطفين في مدينة بني وليد.

وذكر بيان اللواء أنه "في إطار الخطة الموضوعة لمحاربة التهريب والعصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، اقتحمت مفارز اللواء 444 قتال فجر اليوم عدة أوكار للخارجين عن القانون في مدينة بني وليد وقامت بتحرير 8 مختطفين من الجنسية المصرية من أحد الأوكار".

وأضاف البيان أن المختطِفين كانوا يطالبون أهالي المختطَفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

المصدر: RT