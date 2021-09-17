استئناف حركة العبور بين تونس وليبيا بعد فتح معبر راس جدير الحدودي

أكدت وزارة الداخلية الليبية أن معبر راس جدير الحدودي فتح صباح اليوم الجمعة أمام حركة العبور بين ليبيا وتونس.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن المعبر فتح "بناء على ما تم الإعلان عنه بشأن إعادة فتح المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس".

ودعت إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي المتفق عليه لمجابهة جائحة كورونا، من أجل سلامة الجميع.

وأفاد موقع "موزاييك أف أم" بأن نسق الحركة بطيء جدا بالمعبر بسبب الشروط الصحية التي فرضتها الدولتان في اتفاقهما مؤخرا حول إعادة فتح الحدود، والتي تقضي أن يكون المسافرون من الجانبين قد استكملوا التلقيح، مع إجبارية إظهار تحليل ''بي سي آر" سلبي، وفي حال عدم توفر هذا الشرط فإنهم مطالبون بالدخول في حجر إجباري بالفنادق على نفقتهم.

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"