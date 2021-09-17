شاهد بالفيديو.. اختطاف رئيس كتلة حزب تونسي أمام مقر المحكمة العسكرية

أعلن "حزب ائتلاف الكرامة" التونسي، اليوم الجمعة، عن تعرض رئيس كتلته البرلمانية، سيف الدين مخلوف، لعملية اختطاف أمام مقر المحكمة العسكرية.

ونشر الحزب عبر "فيسبوك" مقطع فيديو للعملية وألحقه بتعليق جاء فيه: "عاجل وخطير: اختطاف الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حين قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري والاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف".

وأضاف في تدوينة منفصلة أن عملية اختطاف مخلوف "من أمام المحكمة العسكرية، وهو الذي اختار أن يسلم نفسه ويواجه القضاء بنفسه، عملية استفزازية لا مبرر لها".

وتابع: "لهذا ندعو جميع أنصارنا وكل من تعاطف معنا عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات والالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي ردة فعل سيتم استغلالها حتما".

وأردف: "ائتلاف الكرامة لم ولن يكون خارج إطار القانون مهما واجهنا من الظلم والاستفزاز. نحترم القانون ونريد لتونس أن تكون مثالا للدولة التي يُحترم فيها القانون. سيف الدين مخلوف لم يسرق ولم ينهب ولم يرد سوى وطن ينعم فيه الجميع بحياة كريمة".

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر رئيس البلاد، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.

المصدر: RT