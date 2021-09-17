موقع أمريكي يكشف تفاصيل محاكمة رقيب على خلفية اشتباك مع الجيش السوري

نشر موقع أمريكي تفاصيل عن محاكمة رقيب أول بالجيش الأمريكي، وجهت له اتهامات على خلفية حادث اشتباك مسلح وقع بين القوات الأمريكية وقوات سورية.

وأفاد موقع Task and Purpose بأن الرقيب بالجيش الأمريكي، روبرت نيكسون، يواجه محاكمة عسكرية بمجموعة تهم، منها تهمة "سوء السلوك قبل وبعد معركة مسلحة قصيرة" جرت عام 2020 في سوريا بين قوات الجيش السوري وقوات التحالف الأمريكي، فضلا عن تهم "عدم التقيد بالأوامر وتعريض حياة الجنود للخطر بطريقة غير مشروعة وعرقلة سير العدالة".

ونقل الموقع عن مصدر في الجيش قوله إن هناك الكثير من الأسرار غير المعروفة حول الحادثة التي وصفت بـ"الغامضة" خلال الاشتباك مع حاجز للجيش السوري في 17 اغسطس عام 2020.

كما نقل الموقع عدة روايات عما حدث في ذلك اليوم، منها أنه بعد "حصول الدورية الأمريكية على إذن من الجيش السوري (وهو ما لم يتأكد حدوثه) لممر آمن... تعرضت الدورية لنيران أسلحة خفيفة من أفراد بالقرب من نقطة التفتيش التابعة للجيش السوري".

وعلى الرغم من انتشار فيديو يوثق قيام مروحية أمريكية بالاعتداء على الحاجز السوري، إلا أن البيان الصحفي الصادر عن القوات الأمريكية نفى تنفيذ غارة جوية ووقوع إصابات.

وجاء في لائحة الاتهام أن الدورية الأمريكية مرت عبر الحاجز، على الرغم من معرفتها بأن الجنود "لم يكن لديهم إذن للقيام بذلك"، وهو سلوك "من المرجح أن يتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير للقوات الأمريكية والقوات الموالية للجيش السوري عند الحاجز".

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ووفقا للموقع، فإنه بعد تبادل إطلاق النار، أمر الرقيب الأمريكي المتهم جنديين بحذف تسجيلات فيديو وثقت لحظات الاشتباك والعبور عند نقطة التفتيش التابعة للجيش السوري، وجاء في لائحة الاتهام أنه أمر أحد الجنود "بالادعاء كذبا" بأن قوات الجيش السوري أعطتهم الإذن بالمرور عبر نقطة التفتيش.

المصدر: Task and Purpose