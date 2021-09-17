الحوثيون يعلنون عن عملية واسعة نفذوها في مأرب قبل عام

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تنفيذها في عام 2020 عملية واسعة ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في محافظة مأرب.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة أن العملية التي أطلق عليها اسم "البأس الشديد" نفذت في فترة ما بين مارس ونوفمبر 2020 وأسفرت عن سيطرة الجماعة على مناطق واسعة في مأرب تصل مساحتها 1.6 ألف كلم مربع، واستعادة كل المعسكرات والمقرات فيها.

وادعى المتحدث أن الحوثيين خلال تلك العملية دمروا وأعطبوا وأحرقوا ما يقارب 1.5 ألف آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند ومخازن أسلحة، واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، زاعما أن خسائر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بلغت ثلاثة آلاف قتيل و12.4 ألف جريح و550 أسيرا.

وذكر سريع أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن خلال العملية ما لا يقل عن 3290 غارة، بينما نفذ الحوثيون 33 هجوما صاروخيا على أهداف في عمق أراضي المملكة و136 أخرى بواسطة طائرات مسيرة.

المصدر: "مركز الإعلام الثوري" التابع للحوثيين