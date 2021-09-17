إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية القادمة من والمتجهة إلى إيران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عن قرارها إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، وذلك لعدم التزام الأخيرة بقانون استصدار التأشيرات للمسافرين.

وينسحب قرار منظمة الطيران المدني الايرانية على رحلات نقل زوار الاربعين.

واوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، ان هذا القرار جاء بعد اخطار الشركة العراقية مرات عديدة بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول الى العراق.

واضاف البيان: ان منظمة الطيران المدني الايرانية تعلن بهذا القرار أن كافة الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية (من والى إيران بما فيها رحلات نقل زوار الأربعين) اعتبارا من يوم 17 سبتمبر، اصبحت لاغية.

والزمت المنظمة الوطنية في بيانها الصادر اليوم، الشركة العراقية للطيران بإعادة قيمة التذاكر المباعة وغيرها من الرسوم ذات الصلة الى اصحابها، على وجه العجالة.

يذكر، أن السلطات العراقية ألزمت في قرارها الأخير، كافة الزوار المتجهين إلى هذا البلد للمشاركة في زيارة الاربعين الحسينية (ع)، باستصدار تأشيرات الدخول قبل المغادرة معلنة حظر إصدار التاشيرات في جميع مطارات الدولة.

المصدر: إرنا