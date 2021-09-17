لبنان.. وصول الباخرة الأولى من الفيول العراقي إلى معمل دير عمار الحراري

وصلت، اليوم الجمعة، الباخرة الأولى من الفيول العراقي إلى معمل دير عمار الحراري في طرابلس بشمال لبنان.

وبحسب المعلومات فإن الباخرة محملة بحوالي 31 ألف طن من الغاز أويل العراقي، وكانت وصلت أول من أمس إلى لبنان وأجري اختبار لمطابقة مواصفات الفيول، وأتت النتيجة إيجابية.

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه وزير الطاقة اللبناني السابق، ريمون غجر، مع وزير المالية العراقي، وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.

المصدر: RT