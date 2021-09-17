مصر.. ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 569، مقارنة مع 531 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 295051.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد العدد ذاته الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 16921 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 477 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 248425 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: RT