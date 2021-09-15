الأسد يحل عددا من المجالس البلدية "بسبب الإهمال والفساد"
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد حزمة من المراسيم تقضي بحل عدد من المجالس البلدية في محافظتي ريف دمشق والسويداء.
وذكرت وزارة الإدارة المحلية أن المراسيم قضت بحل مجلس بلدة في السويداء، ومجالس 3 بلدات بريف دمشق، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات.
وشملت المراسيم حل مجلس بلدة عرمان بمحافظة السويداء، ومجلس بلدية أشرفية صحنايا ومجلس بلدية مضايا بمحافظة دمشق، ومجلس بلدية القيسا في محافظة ريف دمشق.
المصدر: RT
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