الأسد يعزي بوفاة شيخ قبيلة طي والنائب السابق محمد الفارس
تشييع النائب السابق محمد الفارس ـ فيسبوك
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قدم محافظ الحسكة غسان خليل وباسم الرئيس السوري بشار الأسد العزاء بوفاة عضو مجلس الشعب السابق وشيخ قبيلة طي محمد الفارس
وقالت وكالة "سانا" إن خليل قدم التعازي باسم الأسد ووصف وفاة الفارس بأنها خسارة فادحة.
وأشاد خليل بخصال الفارس قائلا: "نريد أن تكون هذه الخصال قدوة لكل وطني حر شريف على أرض الجزيرة السورية التي يدنس ثراها اليوم المحتل الأمريكي البغيض والمحتل العثماني الجديد وعملاؤهما".
وقالت الوكالة إن خليل دعا "أبناء العشائر والقبائل إلى الوقوف صفا واحدا في خندق المقاومة وأن يأخذوا دورهم المأمول في الدفاع عن الوطن".
المصدر: "سانا"
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