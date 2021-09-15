"سانا": تسوية أوضاع 600 شخص في دير الزور بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي

قالت وكالة "سانا" السورية إن 600 شخص من دير الزور "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" تمت "تسوية أوضاعهم وفقا لمراسيم العفو والقوانين والأنظمة النافذة" بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي.

ونقلت الوكالة عن قائد مركز التنسيق الروسي في دير الزور الرائد "فلاد غان" أن المركز يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لمساعدة الموجودين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية للعودة إلى منازلهم وقراهم.

وأشار إلى أن المركز قام بتوزيع مساعدات غذائية للمواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم اليوم.

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كما نقلت عن عبد الله الشلاش من مركز المصالحة الوطنية في المحافظة أن ذلك جاء "بالتعاون مع الجهات المختصة ومركز التنسيق الروسي"، ودعا الشلاش جميع من تمت تسوية أوضاعهم إلى العودة لممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة بإعادة إعمار الوطن.

وفي 7 من الشهر الماضي تمت تسوية أوضاع 400 شخص من دير الزور.

المصدر: "سانا"