المغرب.. العثماني يتخلف عن حضور مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

تخلف رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته سعد الدين العثماني عن حضور الجلسات التشاورية التي يعقدها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.

ولم يستجب الأمين العام لحزب "المصباح" لدعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس، حيث اعتذر عن الحضور لثاني الجلسات التشاورية الخاصة بتشكيل الأغلبية الحكومية.

واستقبل عزيز أخنوش صباح الأربعاء بالرباط، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وذلك في ثاني محطات تشكيل الأغلبية الحكومية التي سيترأسها حزب "الحمامة" بعدما حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.

وانطلقت المشاورات الحكومية يوم الاثنين، حيث دشنها عزيز أخنوش باستقبال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة".

كما استقبل نزار بركة الأمين العام لـ"حزب الاستقلال" بالإضافة إلى استقباله إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ"حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وامحند لعنصر، الأمين العام لـ"حزب الحركة الشعبية" ومحمد ساجد الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الدستوري".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي