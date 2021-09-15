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الدبيبة يستقبل وفدا أمريكيا في طرابلس

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الدبيبة يستقبل وفدا أمريكيا في طرابلس
Globallookpress Fabio Frustaci/POOL ANSA/LaPress
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

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هذا وتجرى جولة من المباحثات بين الأطراف، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة "حكومتنا" في "فيسبوك".

وتجدر الإشارة إلى أن شوليت اجتمع قبيل زيارته العاصمة الليبية طرابلس، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي في تونس، أمس الثلاثاء، حيث "ناقشا الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الوطنية الليبية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي في مختلف أنحاء ليبيا"، بحسب صحيفة "الوسط" الليبية".

المصدر: "الوسط"

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