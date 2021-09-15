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مستوطنون يعتدون على منازل في الخليل

أخبار العالم العربي

مستوطنون يعتدون على منازل في الخليل
Globallookpress
الخليل
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أفادت وكالة "معا" بهجوم نفذته مجموعة من المستوطنين منتصف الليلة الماضية، على منازل المواطنين في حارة جابر المجاورة للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

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ونقلت الوكالة عن أحد سكان الحارة:" هاجمت مجموعة من المستوطنين حارتنا، وسط إطلاق النار في الهواء، فيما قام جنود الاحتلال بمداهمة منزلي، دون أن يكترث لهجوم المستوطنين علينا".

وتشهد الحارة أجواء متوترة، حيث علت أصوات مواطنين بالتكبير، فيما سمع صوت إطلاق النار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

المصدر: معا

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