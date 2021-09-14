القضاء الإيطالي يردّ دعوى الشركة الإيطالية مصدرة النفايات إلى تونس

أعلنت شبكة "تونس الخضراء" أن القضاء الإيطالي ردّ دعوى الضمان المالي التي أقامتها شركة "سفيلوبو ريسورزي آمبيانتالي"، مصدّرة النفايات إلى تونس بصفة غير قانونية.

ونددت الشبكة بـ"الضبابية التي تكتنف التحركات الدبلوماسية التونسية في ما يهم هذه القضية"، متسائلة عما تنتظره الدولة التونسية للتحرك في خضم هذه التطورات؟

وكان القضاء الايطالي قد أصدر في 24 يوليو، حكما بشان قضية النفايات المصدرة من إيطاليا الى تونس بشكل غير قانوني في الفترة بين مايو ويوليو 2020، يقضي بإجبار الشركة الايطالية "اس آر أي" بتنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في أجل لا يتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020. ولم يفصل القضاء الايطالي، حينها في مسألة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره.

وكانت الشركة الايطالية "ا س آر أي" قد قدمت شكوى لدى المحكة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فبراير 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.

ومضت اكثر من سنة منذ دخول ـولى شحنات النفايات الإيطالية إلى تونس واكثر من 6 أشهر بعد نهاية الآجال التي أقرتها اتفاقية بازل لإعادتها إلى بلد المصدرولازالت هذه النفايات تقبع في ميناء سوسة التجاري.

المصدر: "نسمة"