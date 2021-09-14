تبون يستقبل فيصل بن فرحان
RT @AlgPresidency
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي نقل له رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أكد الرئيس تبون خلال اللقاء على تجذر العلاقات الثنائية ومتانتها والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للشعبين الجزائري والسعودي.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
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