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تبون يستقبل فيصل بن فرحان

أخبار العالم العربي

تبون يستقبل فيصل بن فرحان
RT @AlgPresidency
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي نقل له رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أكد الرئيس تبون خلال اللقاء على تجذر العلاقات الثنائية ومتانتها والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للشعبين الجزائري والسعودي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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