السيسي يحصي عدد السكان غير المصريين في مصر

صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن هناك نحو ما بين 5 إلى 6 ملايين غير مصري يعيشون في مصر، وهؤلاء ليسوا لاجئين ولا يعيشون في معسكرات.

وقال السيسي: "يعيش هؤلاء وسطنا كمواطنين، مع أكثر من 100 مليون مصري، ونقدم لهم كافة الخدمات والأمور الحياتية".

وأشار إلي أن غير المصريين الذين يعيشون في مصر ممكن يكونوا عدد سكان دولتين أو ثلاثة لهم موازناتهم وإنفاقهم العام.

وجاءت هذه التصريحات خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: RT