الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة سعودية ضاربة في صعدة

أعلنت جماعة "انصار الله" الحوثية في اليمن إسقاط طائرة تجسس سعودية مسيّرة وضاربة في محافظة صعدة.

وقال المتحدث باسم "القوات المسلحة اليمنية"، التابعة للحوثيين يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط "طائرة تجسسية مقاتلة نوع (WING LOONG 2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة"

وأوضح سريع عبر "تويتر" أن عملية إسقاط الطائرة تمت "بسلاح مناسب" مساء اليوم، وأشار إلى أن الإعلام الحربي وثق العملية.

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وكانت الحركة أعلنت في 5 من الشهر الجاري استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة الدمام شرقي المملكة السعودية، بـ8 طائرات مسيرة وصاروخ باليتسي.

إضافة إلى قواعد عسكرية سعودية في جدة وجيزان ونجران، بـ5 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين.

المصدر: RT