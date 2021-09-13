النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن قضية طبيب طالب ممرض بالسجود.. ومحامي المتهم يكشف تفاصيل جديدة

قررت النيابة المصرية تجديد حبس المتهمين في واقعة "السجود لكلب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنمر على ممرض وإجباره على السجود للكلب.

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وقال ياسر سيد أحمد، محامي الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، إنه تم إلقاء القبض على موكله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة.

وكشف المحامي عن تفاصيل القبض على طبيب "السجود للكلب"، مشيرا إلى أنه تم اقتياده إلى قسم شرطة النزهة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وذكر أحمد أن الواقعة حدثت في أحد مستشفيات قسم النزهة، لافتا إلى إلقاء القبض على الطبيب، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة صباحًا داخل أحد المنازل التابعة لأملاكه وفق قرار الضبط والإحضار الصادر في حقه أمس عقب تحقيقات النيابة العامة.

وأوضح دفاع الطبيب أن آخر اتصال بينه وبين المتهم كان الساعة 2 صباحًا لشرح وتوضيح ما يمكن القيام به خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث كان الطبيب المتهم ينوي تسليم نفسه للأجهزة الأمنية صباحًا، لتحسين موقفه أمام جهات التحقيق.

وأضاف أنه لا يزال البحث جاريا عن هوية الشخص الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الحساب الإلكتروني الذي نشر المقطع وتحديد هوية الشخص القائم على إدارته، وتبين أن طبيب واثنين آخرين هم القائمين بالتعدي على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات بعين شمس، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"السجود للكلب".

وتم إلقاء القبض على طبيب وموظف من المتهمين الثلاثة، وحبسهما 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنمر على ممرض واستغلال سلطتهما مقابل ضعف المجني عليه، بقصد الانتقاص منه والسخرية والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية ونشرهم على شبكة معلوماتية باستخدام وسائل تقنية المعلومات وتصوير مقطع ينتهك خصوصية الممرض دون رضاه.

المصدر: الوطن