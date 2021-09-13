تظاهرة ضد برلماني عراقي شكك بمساعي مقتدى الصدر "الإصلاحية" (فيديو)

تظاهر العشرات من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الليلة الماضية، في محافظة المثنى حيث يقيم النائب في البرلمان العراقي باسم خشان بعد أن شكك بمساعي الصدر "الإصلاحية".

وبدأت الواقعة عندما ظهر خشان مساء أمس في مقابلة تلفزيونية على قناة دجلة المحلية مع ضيفين آخرين أحدهما القيادي في التيار الصدري عواد العوادي.

ووجه الخشان رسالة خلال البرنامج إلى زعيم التيار الصدري قال فيها، إنك "تدعي الإصلاح، وادعاؤك منافق وغير صحيح".

وقبل أن يكمل رسالته قاطعه القيادي الصدري وطالبه بسحب كلامه، وتشاجرا على الهواء، فيما هدد العوادي الخشان بالرد عليه داخل وخارج الاستوديو على حد قوله.

وذكر القيادي الصدري خشان بأنه وصل البرلمان عن طريق التيار الصدري، ووصفه بـ"المنافق".

وبعد المقابلة تظاهر العشرات من أتباع زعيم التيار الصدري في محافظة المثنى حيث يقيم الخشان وهتفوا بشعارات تمجد الصدر وتصف خشان بـ"العميل الأمريكي".

وظهر خشان في فيديو جديد صباح اليوم، وأكد أنه ما زال يتمسك بكلامه ولن يتراجع عنه.

يذكر أن باسم خشان رشح في انتخابات عام 2018 مع تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

المصدر: RT