ميقاتي يدعو لعدم المبالغة في المطلوب من حكومته

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمام زواره "على وجوب عدم المبالغة في مقاربة ما هو متوقع من حكومته من حلول ومعالجات".

واوضح ميقاتي أن "هذا الموضوع بات وراءنا منذ اللحظة التي تشكلت فيها الحكومة فلا وقت لدينا للسجالات والكلام الذي لا يجدي، والوقت هو للعمل ولمعالجة الملفات الملحة واولويتنا الحالية وهي هموم الناس ووقف الانهيار، ونحن مقبلون على شتاء حافل بكل التحديات بدءا بوضع الطرق وازمة التدفئة والمحروقات ووقف طوابير الناس على المحطات، وتأمين الطبابة وهذا هو المطلوب منا حاليا، وهذا ما يجب التركيز عليه".

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وأكد أن "ملف العلاقة مع الدول العربية والمجتمع الدولي سيكون شغلنا الشاغل، وله الأولوية، لأن لبنان أكثر ما يحتاج في هذه الظروف الى مساندة الأشقاء والأصدقاء ووقوفهم الى جانبه".

المصدر: النشرة