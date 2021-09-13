الكاظمي زار مرقد الإمام الرضا في مشهد قبل اختتام زيارته لإيران

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد الإيرانية قبل ختام زيارته الرسمية إلی إيران.

وأعلن المكتب الاعلامي للكاظمي٫ أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشرف بزيارة مرقد الامام علي بن موسى الرضا، بعد اجتماعه بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي"، وتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة.

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وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى إلى طهران بعد تولي رئيسي منصبه رئيسا لإيران.

رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي في زيارة لمرقد الإمام الرضا في مدينة #مشهد قبل اختتام زيارته لإيران pic.twitter.com/EFtNFRgioo — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) September 13, 2021

المصدر: وكالة الانباء العراقية