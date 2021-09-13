الجيش الصومالي يستعيد عددا من القرى استولت عليها "حركة الشباب"

استعاد الجيش الصومالي قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران وسط البلاد، بعد سيطرة "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية قولها إن "قوات الجيش الصومالية استعادت قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران بوسط البلاد من أيدي فلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".

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وأضافت أن "الجيش ضبط أثناء توغله في تلك المناطق المأهولة عددا من عناصر المتمردين، كما صودرت أسلحة وذخائر تابعة للإرهابيين".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية