وزارة الهجرة المصرية تفتح باب التسجيل لشغل وظائف بألمانيا

أعلنت وزارة الهجرة المصرية فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل فني إلكترونيات بألمانيا، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق للـ22 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم في التخصصات التالية: فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل، فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة، فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي، فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء، مُركب الأنظمة الكهربائية.

وشددت الوزارة على ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

وأشارت إلى أنه تم توفير هذه الفرص في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة.

المصدر: وزارة الهجرة المصرية