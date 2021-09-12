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تبون يعزي عائلات ضحايا حادث سير مروع

أخبار العالم العربي

تبون يعزي عائلات ضحايا حادث سير مروع
AFP RYAD KRAMDI
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد عن تعازيه لعائلات 18 شخصا قتلوا في حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة ركاب في مدينة النعامة شمال غربي البلاد.

وكتب تبون في تغريدة: "كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة. تعازي الخالصة لأهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى".

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض في دائرة المشرية، وخلف إلى جانب القتلى 6 إصابات.

المصدر: RT

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