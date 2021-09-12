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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مرور غربي الجزائر إلى 18 (فيديو)

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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مرور غربي الجزائر إلى 18 (فيديو)
Reuters
الجزائر
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع يوم الأحد بالنعامة شمال غربي الجزائر إلى 18 وفاة، حيث اصطدمت شاحنة نصف مقطورة بحافلة ركاب.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض في دائرة المشرية، حيث خلف الحادث 18 قتيلا و6 إصابات.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد قالت إن وحداتها بولاية النعامة تدخلت على إثر حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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