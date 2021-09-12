ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مرور غربي الجزائر إلى 18 (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع يوم الأحد بالنعامة شمال غربي الجزائر إلى 18 وفاة، حيث اصطدمت شاحنة نصف مقطورة بحافلة ركاب.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض في دائرة المشرية، حيث خلف الحادث 18 قتيلا و6 إصابات.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد قالت إن وحداتها بولاية النعامة تدخلت على إثر حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض.

#الحماية_المدنية#النعامة تدخلت وحداتنا على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام #شاحنة ذات نصف مقطورة و #حافلة لنقل #المسافرين من الحجم الصغير، بالطريق الوطني رقم 06 #ببلدية_البيوض، دائرة #المشرية، خلف الحادث في حصيلة أولية وفاة 09 أشخاص في مكان الحادث و إصابة 05 أخرين بجروح. — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 12, 2021

المصدر: وسائل إعلام جزائرية