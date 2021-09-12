 
مباشر

وزير خارجية قطر يلتقي قيادة "طالبان" في كابل

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يلتقي قيادة
Reuters Ibraheem al Omari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9t8

أكدت حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل اليوم الأحد إلى كابل بزيارة رسمية.

وذكرت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" الرسمي الذي تديره على موقع "تويتر" أن الوزير القطري يلتقي بمسؤوليها في القصر الرئاسي في كابل.

وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية أن آل ثاني التقى في كابل مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها "طالبان" مؤخرأ، الملا محمد حسن أخوند، والرئيس السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

المصدر: RT + "الجزيرة"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا