وزير خارجية قطر يلتقي قيادة "طالبان" في كابل

أكدت حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل اليوم الأحد إلى كابل بزيارة رسمية.

وذكرت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" الرسمي الذي تديره على موقع "تويتر" أن الوزير القطري يلتقي بمسؤوليها في القصر الرئاسي في كابل.

وزير الخارجية القطري يصل العصمة #كابل، ويلتقي بمسئولي إمارة #أفغانستان الإسلامية في القصر الرئاسي (أرغ). pic.twitter.com/vuzS2MM7AI — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 12, 2021

وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية أن آل ثاني التقى في كابل مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها "طالبان" مؤخرأ، الملا محمد حسن أخوند، والرئيس السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

المصدر: RT + "الجزيرة"