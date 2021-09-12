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قافلة عسكرية للتحالف الدولي تصل إلى القامشلي شمالي سوريا

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قافلة عسكرية للتحالف الدولي تصل إلى القامشلي شمالي سوريا
Reuters
مركبات عسكرية أمريكية في الشمال السوري (صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في الشمال السوري بأن قافلة عسكرية للتحالف الدولي وصلت اليوم الأحد إلى مدينة القامشلي السورية.

وأوضح المراسل أن الحافلة، التي تقودها عربة لقوات سوريا الديمقراطية، تضم شاحنات محملة بعربات ومصفحات عسكرية وصهاريج وقود خاص بالطائرات الأمريكية، إضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجتسية.

وذكر أن الشاحنات التي دخلت سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، والتي يقدر عددها بحوالي خمسين شاحنة، تحمل لوحات للأقليم وتتجه إلى القواعد الأمريكية في أرياف الحسكة ودير الزور.

المصدر: RT

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