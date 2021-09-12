لبنان.. توقيف رجل سوري شارك بخطف راهبات

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه أوقف السوري "ف.خ" الملقب بـ"أبو عناد"، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام "الإرهابي"، في بلدة مجدل عنجر الحدودية.

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وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 11 سبتمبر 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري "ف.خ"، الملقب بـ"أبو عناد"، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام "الإرهابي" (جبهة النصرة سابقا)، وقد شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور، كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2 أغسطس 2014".

وأضاف البيان: "وضبطت داخل منزله كتب دينية عائدة للتنظيم المذكور، ومنظار وأربعة هواتف خلوية، وثلاث كاميرات، وبزة عسكرية زيتية اللون".

وأكد الجيش اللبناني أنه "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT