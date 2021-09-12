مصر.. محاكمة "مستريح الشرقية" بتهمة النصب على 125 شخصا

تعقد محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مصر اليوم الأحد جلسة لمحاكمة "مستريح الشرقية" بتهمة توظيف الأموال، وذلك بعد أن نصب على 125 شخصا.

وكان هانى القطاوي محامي المجني عليهم قدم طلبا في وقت سابق، بضم كل ما هو بالسجل التجاري من زوجة مستريح الشرقية وشقيقه ونجله للقضية، وضرورة حضور المتهم للجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن "المحكمة أضافت إلى الجلسة السابقة 11 مبلغا جديدا ليصل إجمالي المبلغين ضد مستريح الشرقية لـ 125 مبلغا".

وكشف أحد ضحايا مستريح الشرقية، أن "المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائي وبات بالحبس 3 سنوات".

وأضاف أن "عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم في الجلسة الأخيرة 14 مبلغا جديدا".

المصدر: "القاهرة 24"