السعودية.. تسمم 51 شخصا في أحد المطاعم

تعرض 51 شخصا لتسمم غذائي في أحد المطاعم بمحافظة بقعاء السعودية.

وكتبت إمارة منطقة حائلل عبر حسابها في "تويتر": "وجه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة".

وأكدت صحة حائل اتخاذها الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، وأن الحالات الصحية للمصابين مستقرة.

#صحة_حائل تشارك ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمم غذائي، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام وحالتهم مستقرة بفضل الله.@emara_hail@SaudiMOHpic.twitter.com/V47bmS0l8k — صـ ـحـ ـة حـ ـائـ ـل (@hailhealth) September 11, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية