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شاهد.. استقبال أهالي الناصرة للأسرى الفلسطينيين الأربعة أمام المحكمة

أخبار العالم العربي

شاهد.. استقبال أهالي الناصرة للأسرى الفلسطينيين الأربعة أمام المحكمة
Reuters AMMAR AWAD
الشرطة الإسرائيلية
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استقبل أهالي الناصرة بحفاوة كبيرة أمام مقر محكمة الناصرة الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم، بعد أيام من فرارهم من سجن جلبوع.

وحصلت RT على فيديو يظهر عددا من أبناء مدينة الناصرة ينتظرون وصول الأسرى الأربعة أمام المحكمة.

وعند وصول السيارات التي تقل الأسرى، علت أصوات التصفيق وهتافات المنتظرين.

واتهمت المحكمة الإسرائيلية الأسرى الأربعة "بالتخطيط لعملية إرهابية".

المصدر: RT

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