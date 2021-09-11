مصر.. الحكم بالمؤبد على أب اغتصب ابنته

قضت محكمة الجنايات في القاهرة بالسجن المؤبد على أب أدين باغتصاب ابنته القاصر وحملت منه.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض ابنته القاصر التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وحملها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع ابنته واعتدى عليها جنسيا وهددها بالإيذاء في حال إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، وكشفت التحقيقات عن تكرار المتهم اعتداءاته الجنسية 3 مرات، حسب موقع "المصري اليوم".

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من والدة المجنى عليها تتهم زوجها بالاعتداء الجنسي على ابنتهما لدى تواجدها بمفردها معه في المنزل، حيث استطالت يده عفتها إضافة إلى إقامة علاقة كاملة محرمة معها.

وقالت الأم إنها علمت بجريمته عندما اكتشفت أن ابنتها حامل وأكدت التحريات صحة البلاغ.

وأمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذي جاء تقريره بأنها تعرضت لاعتداء جنسي وحامل، وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات.

المصدر: موقع "المصري اليوم"