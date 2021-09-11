والدة النائب ياسين العياري تؤكد تدهور وضعه الصحي بعد دخوله في إضراب جوع

أكدت والدة النائب التونسي المسجون ياسين العياري خلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، أن الوضع الصحي لابنها تدهور كثيرا بعد دخوله في إضراب جوع داعية للإفراج الفوري عنه.

وأفادت في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" بأن ابنها قد دفع الثمن بسبب مواقفه ووقوفه إلى جانب الحق، مستنكرة مثوله أمام القضاء العسكري.

وأعلن النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله ياسين العياري، دخوله في إضراب عن الطعام بسجنه بالمرناقية احتجاجا على محاكمته أمام القضاء العسكري.

وقالت "حركة أمل وعمل" التي يرأسها ياسين العياري إن الأخير "دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، بحسب تعبيرها.

وقالت الحركة إن الأسباب التي دفعت العياري للدخول في "إضراب جوع هي التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية (يوليو) السابق والرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد".

كذلك قالت "حركة عمل وأمل" إن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، مشيرة إلى "إيداع ملف طبي لدى إدارة السجن، والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته و تأزمها"، كما ورد في بيان الحركة.

وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس في بيان بأن إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس جاء تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

المصدر: RT + إذاعة "جوهرة أف أم"