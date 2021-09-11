حمدوك ينعى ضحايا الطائرة السودانية المنكوبة في غرب النيل

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الجمعة ضحايا حادث الطائرة السودانية بقرية التريس الجموعية غرب النيل.

وكتب حمدوك على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الشهداء طاقم طائرة قوات الشعب المسلحة المنكوبة بقرية التريس الجموعية بغرب النيل".

وأضاف: "تم التوصل حتى الآن لجثامين كل من المقدم طيار ركن عبد القادر معتصم عبد القادر، والنقيب طيار علاء الدين محمد عمر الطريفي، والمساعد فني جوي حسن التوم، فيما لا تزال كافة الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة كل الجهات المختصة بالدولة".

وتابع: "إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم وللشعب السوداني عامة في هذا المصاب الكبير".

المصدر: RT