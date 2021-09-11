مصر.. غرق شاب وخطيبته في النيل

غرق شاب وخطيبته في مياه النيل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج المصرية، حيث خرجا للتنزه على الشاطئ ونزلا للهو والاستحمام في النهر بملابسهما، وغرقا لعدم إجادتهما السباحة.

وأعلنت الجهات الأمنية أن الغريق هو نصري. م وعمره 18 عاما، وخطيبته نصرة. ح البالغة 17 عاما.

وتبين من التحريات أن الخطيبين خرجا للتنزه على شاطئ النيل برفقة أهليهما، وأنهما نزلا بكامل ملابسهما للهو والاستحمام في النهر، فجرهما التيار إلى عمق النهر وغرقا لعدم إجادتهما السباحة.

وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصدر: المصري اليوم