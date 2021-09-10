غروندبرغ: هجوم الحوثيين على مأرب يجب أن يتوقف

قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانز غروندبرغ خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الهجوم الذي يشنه الحوثيون في محافظة مأرب شمال اليمن "يجب أن يتوقف".

وأضاف أن "المدنيين بمن فيهم العديد من النازحين الذين لجأوا إلى مأرب، يعيشون في خوف دائم من العنف والنزوح من جديد. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحان في رسالتهما: يجب أن يتوقف الهجوم".

وذكر أن "الهجوم في منطقة مأرب بدأ منذ مطلع 2020، وتسبب في مقتل الآلاف من الشباب اليمني".

كما أعرب غروندبرغ عن أسفه إزاء "توقف عملية السلام لفترة طويلة جدا"، وأشار إلى أن "أطراف النزاع لم يناقشوا التسوية منذ 2016"، مؤكدا أنه "سيبدأ قريبا جولة حوار معهم".

وأوضح أنه سيزور السعودية قريبا للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يعتزم مقابلة الحوثيين أيضا.

ولفت إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين وعمانيين وإماراتيين وكويتيين وإيرانيين ومصريين.

وتمثل محافظة مأرب آخر معقل للسلطة المعترف بها دوليا في شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

المصدر: وكالات