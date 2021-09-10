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بالفيديو.. جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني حازم جولاني بعد إصابته بالرصاص

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني حازم جولاني بعد إصابته بالرصاص
Reuters
جنود إسرائيليين
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أظهر مقطع فيديو أحد الجنود الإسرائيليين وهو يدوس جسد الطبيب الفلسطيني حازم الجولاني بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة الطبيب الفلسطيني "بعد محاولته تنفيذ عملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس".

وذكرت الشرطة في بيان لها أن "المواطن البالغ 50 عاما وصل إلى باب المجلس وحاول طعن ضباط إسرائيليين بسكين، أطلقوا النار عليه وتمكنوا من "تحييده" قبل تنفيذه العملية".

وأكد مستشفى "هداسا" في جبل المشارف أن "المواطن الفلسطيني المذكور وصل في حالة حرجة وتوفي متأثرا بجروحه".

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين أن القتيل هو الدكتور حازم الجولاني.

المصدر: RT

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