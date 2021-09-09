لافروف: التطبيع بين إسرائيل وجيرانها يجب أن يساعد في التسوية الشاملة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم موسكو لاستمرار عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، داعيا إلى استئناف الحوار المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الخميس مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد: "رحبنا بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وندعم استمرار هذه العملية وننطلق من ضرورة أن تسهم في تقديم تسوية شاملة في الشرق الأوسط".

وأعرب لافروف عن استعداد روسيا لمواصلة الإسهام في إطلاق حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر القنوات الثنائية وكعضو في الرباعية الدولية، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال مستعدة لاستضافة مفاوضات بين الطرفين عندما سيكونان جاهزين لذلك.

ودعا وزير الخارجية الروسية إلى الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لإحياء عملية التسوية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي في الوقت الحالي يعطي أولويته إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة في الأراضي الفلسطينية وتسهم موسكو أيضا في تجاوزها.

وأقر لافروف بأن النواحي السياسية من التسوية لا تزال مجمدة، مبديا قناعة روسيا بضرورة استئناف حوار جوهري بصيغ مختلفة.

وأكد لافروف أن موسكو مهتمة بعقد اجتماع جديد للرباعية على المستوى الوزاري لكن موعد هذا اللقاء المحتمل يتوقف على كل أطراف الرباعية.

وتابع أن روسيا مستعدة للمشاركة في هذا الاجتماع في أي لحظة، قائلا: "نعتبر من المفيد تبادل الآراء بشأن كيفية إسهام المجتمع الدولي في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وفلسطين لأنهما بنفسيهما فقط تستطيعان الاتفاق على حل الخلافات المتبقية".

المصدر: RT