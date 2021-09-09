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الحرس الثوري يستهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

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الحرس الثوري يستهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق
Reuters
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تناقلت قنوات قريبة من الحرس الثوري الإيراني ونشطاء أكراد اليوم الخميس أنباء عن استهداف الحرس الثوري مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

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ونقل موقع "انتخاب" عن الحرس الثوري أن "وحدة الصواريخ في قوة الجو فضاء بالتعاون مع وحدة المسيرات في القوة البرية للحرس، استهدفت مقرا لتدريب الجماعات المسلحة الإرهابية العميلة بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى".

ونشرت قنوات محسوبة على الحرس الثوري مقاطع من استهداف ما قيل أنه مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني من المعارضة الإيرانية المسلحة في مدينة جلالة بإقليم كردستان العراق.

وذكرت قناة "روداو" صباح اليوم الخميس أن الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.

وقال قائممقام قضاء سوران هلكورد نجيب، إن "القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين".

وحسب "روداو"، فإن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر بيشمركة تابعون لأحزاب كردستان إيران.

يأتي ذلك غداة تحذير القائد في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد تقي أوصانلو، من أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية وعراقية

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