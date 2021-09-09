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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين
@MfaEgypt
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة في ديسمبر 2020
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تستضيف القاهرة اليوم الخميس اجتماعا ثلاثيا يضم كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي.

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يأتي ذلك بعد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت مطلع الشهر الجارى، بقصر الاتحادية، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الزعماء العمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والعمل مع "الأشقاء والشركاء"لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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