مصر.. 399 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، مقارنة مع 378 إصابة وعشر وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 291172 من ضمنهم 244062 حالة تم شفاؤها، و16824 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"