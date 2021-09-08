الدفاع الروسية: إصابة عسكري سوري بقصف مدفعي من "النصرة" في حلب

أفادت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، بإصابة عسكري سوري جراء قصف مدفعي نفذه عناصر "جبهة النصرة" من منطقة إدلب استهدف مواقع القوات الحكومية في محافظة حلب.

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وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 23 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 10 هجمات في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب، و1 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت: "أصيب عسكري سوري جراء قصف مدفعي من قبل الإرهابيين لمواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة دادات بمحافظة حلب".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT