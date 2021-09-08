وزير الخارجية المصري: السيسي لم يطلق تصريحات حول عمل عسكري ضد إثيوبيا

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على احتمالية وجود صراع عسكري مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبي.

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وأكد شكري خلال حديثه مع وكالة "بلومبرغ" بشأن التوترات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة أن مصر ملتزمة بالمحادثات وحريصة على تجنب أي صراع عسكري، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يطلق أي تصريحات حول الصراع العسكري مع إثيوبيا، موضحا أنه أعلن في تصريحات سابقة أن جميع الخيارات مفتوحة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن مياه مصر أمر يخص الأمن القومي للبلاد ويشكل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وتخشى مصر والسودان أن يحد السد الإثيوبي من إمدادات نهر النيل الذي يعتمدان عليه في معظم احتياجاتهما المائية.

المصدر: بلومبرغ